Üniversite Öğrencileri Şişli’de Protesto Düzenledi

PROTESTO GÖSTERİLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası ülke genelinde protesto gösterileri sürüyor. Özellikle İstanbul’daki üniversitelerden gelen öğrenciler, Maçka Parkı’na yürüyüş yapmak için Şişli’deki Cevahir AVM önünde toplanma çağrısı yaptı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Bu çağrının ardından, polis güçleri Cevahir AVM, çevresindeki metro durakları ve meydanda geniş güvenlik tedbirleri aldı. AVM önündeki metro istasyonundan çıkmak isteyen yüzü kapalı öğrencilere, “yüzlerini açması” ve dağılması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Uyarılara riayet edilmemesi üzerine polis müdahaleye geçti.

ARBEDE VE GÖZALTILAR

Müdahale sonucunda arbede yaşandı ve bu çatışma sırasında birçok kişi gözaltına alındı. Protestoların gerilimi sürerken, sosyal medya üzerinden destek mesajları ve tepkiler artmaya devam ediyor.