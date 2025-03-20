Üniversite Öğrencilerinden İBB Gözaltılarına Protesto

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK PROTESTO

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açılan soruşturmanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında alınan gözaltı kararını, ODTÜ’de düzenledikleri bir protestoyla ifade etti.

ÖĞRENCİLERİNE MÜDAHALE

ODTÜ yerleşkesi içerisinde “Hükümet istifa” sloganları atarak yürüyüşe geçen öğrenciler, polis müdahalesiyle karşılaştı. ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA’larla hazır bekleyen güvenlik güçleri, öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine engel olmak için barikat kurdu. Polis, protestoculara plastik mermi ve biber gazı kullanarak müdahale etti.