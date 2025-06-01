Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Destek

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI DESTEK

Kastamonu’da eğitim gören üniversite öğrencileri, Azdavay ilçesinde yer alan Çocukören köyündeki köy okuluna kütüphane ile çocukların oynayabileceği basketbol ve futbol alanları oluşturdu. Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Emirhan Karaset ve Hakan Çimen, Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin danışmanlığında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler, köyde bulunan ilkokulda basketbol potası, futbol kalesi ve bilgisayar kurulumunu gerçekleştirdi. Ayrıca, okulda bir kütüphane alanı oluşturdular.

KİTAP OKUMA VE UÇURTA YETENEKLERİ

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, çocukların eğitimde farkındalığını artırmak amacıyla köyde öğrenim gören öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi. Okuma etkinliğinin ardından öğrenciler, çocukların eğlenerek vakit geçirmesi için uçurtma etkinliği gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikte öğrencilerin doyasıya eğlendiği gözlemlendi.

Proje hakkında bilgi veren Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin, “Öğrenci arkadaşlarımız İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında planladıkları projeleriyle Azdavay’daki köy okulumuza küçük bir dokunuş yapmak istediler. Bu kapsamda proje içerisinde yer alan hem sınıfın güzelleştirilmesi hem kütüphane kurulması hem de spor aletlerinin öğrencilerin hizmetine sunulması adına bir basketbol potası ve futbol kalesi yaptılar. Bir köy okulunun imkansızlıklarını, köyde okuyan ve iki yıl eğitim almış birisi olarak öğrenci arkadaşlarımızın bu köyde okuyan öğrencilerin dezavantajlı durumlarını dikkate alarak bu projeyi hayata geçirmeleri bizleri de son derece mutlu etmiştir” açıklamasında bulundu.

TOPLUMSAL KATKIYI BENİMSİYORUZ

Kastamonu Üniversitesi olarak toplumsal katkının her alanda gerçekleşmesini amaçladıklarını belirten Doç. Dr. Tekin, “Biz bu anlayışı benimsiyoruz. Bu noktada Uluslararası Lojistik ve Ticaret Bölümü öğrencilerimizle birlikte hem öğrencilerin geleceğe yönelik bakış açılarını daha iyi bir duruma getirebilmek hem de dezavantajlı çocukların sorunlarını çözerek topluma fayda sağlamak, hem bizlere hem üniversitemize hem de şehrimize geleceğimize bir yatırım olarak görülebilir” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİYE ULAŞIM İÇİN DESTEK

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Emirhan Karaset, “Öğrencilerimizin kişisel becerilerini geliştirebilmeleri ve teknolojiye ulaşmaları için okulumuza bir bilgisayar kurduk. Sportif faaliyetlerini gerçekleştirme adına okulumuza çeşitli toplar aldık. Proje ortağım Ahmet Can ve Hakan Çimen ile birlikte okulumuzun bahçesine basketbol potası ve futbol kalesi kurduk. Umuyorum ki okulumuzda öğrencilere katkıda bulunabilmişizdir” dedi.

KÜTÜPHANE VE BASKETBOL POTASI İNŞASI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Alper Tümen, “Köy okulundaki çocuklara şehir merkezine olan uzaklıkları nedeniyle materyallere rahatça ulaşamadıkları için onlara kolaylık sağlamak adına kitaplık ve pota inşasında bulunduk. Benim okuduğum okulda basketbol potası yoktu. Bu yüzden basketbol oynayamıyordum. Basketbol hayranıyım ve şimdi oynuyorum. Çocuklarımızın basketboldan mahrum kalmamaları için okul bahçesine basketbol potası inşa ettik. İnşallah çocuklarımız bu potayı severek kullanırlar” ifadelerini kullandı.