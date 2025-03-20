Üniversite Öğrencilerine Tıbbi Bitki Eğitimi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Kastamonu’da üniversite öğrencilerine uygulamalı bir şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler anlatıldı. Ormancılık ve tabiat turizmi alanında uzmanlaşan Kastamonu Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, teorik bilgilerini doğada pratik olarak pekiştiriyor. Bu çerçevede, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Kastamonu’nun zengin bitki çeşitliliğini görme ve tanıma fırsatı buldu. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölköy Orman Fidanlık Şefliği’ni ziyaret eden öğrenciler, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgilendirildi ve etkinlikte öğrencilere bitki hediye edildi. Etkinlikte, Kastamonu Orman Fidanlık Müdürü M. Levent Teroğlu, Kastamonu Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı Gonca Şentürk, Gölköy Orman Fidanlık Şefi Esra Sarıalioğlu, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Ayan, Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutay Oktay, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ve Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, alanlarıyla ilgili öğrencilere bilgiler sundu.

ÖĞRENCİLER TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ SAHADA GÖRDÜ

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Öğrencilerimize, teorik olarak okulumuzda anlattığımız konuları sahaya çıkarak uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bugünkü etkinliğimiz, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Flora ve Fauna çeşitliliği adlı iki ders çerçevesinde gerçekleşti. 150’nin üzerinde öğrencimiz etkinliğe katıldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Turizm İşletmeciliği Bölümünden öğrencilerimiz etkinlikte yer aldı. Gölköy Fidanlık Şefliği’nde sınıflarda öğrendiğimiz teorik dersleri, alanında uzman Ziraat Mühendisleri ve Orman Mühendisleri tarafından bizzat sahada gözlemledik. Özellikle Kastamonu ve Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki flora çeşitliliği hakkında öğrencilerimize birçok bilgi aktarıldı. Verilen bilgilerin ardından seralar gezildi ve Orman Haftası olması sebebiyle öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Fidan ve aromatik bitki verildi. Bu oldukça güzel bir etkinlik oldu; öğrencilerimiz Kastamonu coğrafyasındaki ağaç ve bitki türlerini yerinde görme ve gözlemleme fırsatı buldu” diye konuştu.

Kastamonu Gölköy Orman Fidanlığı Şefi Esra Sarıalioğlu, “Kastamonu Üniversitesine bağlı Gölköy Orman Fidanlık Şefliği’nde 72 türde ve 6 bitki aromatik türde üretim yapıyoruz. Üç farklı serada kapalı ortamda, kaplı tüplü ve dışarıda da ekim yaparak üretim sürecimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencisi Alperen Salih Elçi, “Hikmet Haberal hocamızın Flora ve Fauna dersinden öğrencisiyim. Bugün çok değerli bir çalışma yaptık, derslerde teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri sahada uygulamalı bir şekilde görmek şansına eriştik. Kendisine bu imkanı bize tanıdığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Doğa Turizmi ve Turizm Rehberliği Yüksek Lisans öğrencisi Ali Kartal ise, “Bugün Flora ve Fauna dersi kapsamında uygulamalı bir gezinti gerçekleştirdik. Önce tıbbi aromatik bitkileri tanıdık ve bu bitkilerle ilgili uzmanlardan bilgi edindik” dedi.