Üniversite Öğrencisi E.K., O.K.’nin Tehditleriyle Yüzleşiyor

DARP VE TEHDİT İDDİALARI

Çankırı’da, erkek arkadaşı tarafından darp ve ölümle tehdit edildiğini öne süren üniversite öğrencisi E.K., “3 yıllık erkek arkadaşımdı, neler yapabileceğini biliyorum, şu an can güvenliğim yok” şeklinde konuştu. E.K., 2022’de ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığı polis memuru O.K. ile kısa süre içerisinde sevgili oldular. Ancak kıskançlık sebebiyle sorunlar yaşamaya başladılar.

KISKANÇLIK KRİZLERİ VE ŞİKAYETLER

Yaklaşık 1,5 yıldır kıskançlık krizleri yaşadığı öne sürülen O.K., E.K.’yi darp etmeye başladı. E.K., aldığı darp raporuyla O.K. hakkında şikayetçi oldu. Farklı bir şehirde görevli olan polis memuru O.K.’nin silahına el konularak pasif bir göreve çekildi. E.K., kendisinin sürekli olarak tehdit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu, fakat adli tatil nedeniyle ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten E.K., O.K. hakkındaki soruşturmanın hızlandırılmasını istedi.

CİDDİ BİR İLİŞKİ VE FİZİKSEL ŞİDDET

E.K., O.K. ile 3 yıl boyunca süren ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediğini, ailelerinin de bu durumu bildiğini söyledi. Ancak ilişkinin ortalarında O.K.’nin fiziksel şiddet uygulamaya başladığını aktardı. “Defalarca yapıp özür diliyordu, sürekli kendisini affettiriyordu” diyen E.K., bir piknik dönüşünde O.K.’nin kendisini bir numaradan aranarak tehdit ettiğini söyledi. E.K., aracın içindeyken O.K.’nin kendisini darp ettiğini, saçını çekip boğazını sıktığını, “Beni öldürmeye çalıştı” dedi.

E.K., O.K.’nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. “Daha önceden de psikolojik sorunları vardı. Kafasına silah dayayıp bana video atıyordu” dedi. Üzerine geldiği anlarda yaşadıklarını anlatan E.K., “Aracın etrafında saçımdan tutarak yerde sürükledi. Beni evin yakınlarına bırakana kadar sürekli ölümle tehdit etti” şeklinde konuştu. E.K., ailesine durumu tam olarak anlatamadığını, yalnızca arkadaşına bilgi verdiğini söyledi. Olaydan 10 gün sonra ailesinin öğrendiğini, ardından darp raporu alarak tedbir kararı çıkardığını aktardı.

HUKUKİ SÜREÇTEKİ BELİRSİZLİKLER

E.K., tedbir kararının sona ermesinin ardından O.K.’nin tekrar kendisini aramaya başladığını, bir kez daha tedbir kararı almak zorunda kaldığını belirtti. O.K.’nin daha önce farklı bir ilde kaymakam koruması olarak görev yaptığını, şimdi ise görevinden çekildiği ve silahının alınıp pasif bir göreve verildiğini ifade etti. E.K. son olarak, “Adli tatil olduğu için dosya bekleme aşamasında. İşlemlerin hızlanmasını talep ediyorum” diye konuştu.