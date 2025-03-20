Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Çankırı’da, yakınlarının iletişim kuramadığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde yaşamını yitirmiş durumda bulundu. Olay, Fatih Mahallesi’nde gerçekleştiriyor. Alınan bilgilere göre, Çankırı’da hukuk eğitimi alan Burak Ok’dan bir süre boyunca haber alamayan akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

İNCELEME VE CENAZE İŞLEMLERİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Ekiplerin geldiği esnada evde hareketsiz durumda tespit edilen Burak Ok’un hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Olay sonrasında Çankırı Karatekin Üniversitesi, kaybedilen öğrenci Burak Ok için sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımlıyor. Mesajda, “Hukuk Fakülte’miz 3’üncü sınıf öğrencisi Burak Ok’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” deniliyor.