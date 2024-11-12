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“Üniversite Öğrencisi Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti”

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KAZA DETAYLARI

Kaza, sabah saat 03.00 sıralarında Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında gerçekleşti. Mustafa K. (21) yönetimindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Bu feci kazada sürücü Mustafa K., araç içinde bulunan İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı. Ancak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Hasret Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan Mustafa K., Fatma S.U. ve İrem M., olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Daha sonra müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Fatma S.U.’nun durumunun kritik olduğu belirtildi. Ayrıca, talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Hasret Akbaş’ın cenazesi morga kaldırıldı ve memleketi Hakkari’de toprağa verilmek üzere hazırlık yapıldı.

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