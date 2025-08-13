Üniversite Tercih Süreci Bugün Bitiyor

TERCİH SÜRECİ BUGÜN SONA ERİYOR

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci bu gün sona eriyor. Adaylar, saat 23.59’a kadar tercih işlemlerini tamamlayabiliyor. YKS sonuçlarının 19 Temmuz’da açıklanmasının ardından üniversite tercihleri 1 Ağustos’ta başladı. Tercih işlemleri, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ‘ais.osym.gov.tr’ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adayların tercihlerini, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda yapması gerektiği önem taşıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih sürecinin son günü nedeniyle sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Ersoy, “Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim” dedi.