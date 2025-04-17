Üniversite Tercihleri 2025 Hangi Bölümler?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ VE GÜNÜMÜZDE POPÜLER BÖLÜMLER

2025 yılında üniversite tercihi yapacak olan adaylar, iş gücü piyasasının gereksinimleri, teknolojik ilerlemeler ve küresel trendler çerçevesinde bazı bölümlerin ön planda olduğunu öğreniyor. Adaylar, hangi bölümlerin tercih edilmesi gerektiğini merak ediyor. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve göz önünde bulundurulması gereken konular araştırılıyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla hangi bölümler öne çıkacak? Hangi bölümler, üniversite tercihleri için en iyi seçenekler arasında yer alacak?

TEKNOLOJİK ALANLARDA YÜKSEK İLGİ GÖRECEK BÖLÜMLER

Elektrik-elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği gibi bölümler, 2025 yılında yüksek bir ilgi görecek. Özellikle enerji ve otomasyon teknolojilerindeki gelişmeler, bu alanlara olan talebi artırıyor. Bununla birlikte, ruh sağlığı bilincinin artması sebebiyle psikoloji ve psikolojik danışmanlık bölümleri de daha fazla öğrenci çekecek. Ayrıca, uluslararası ticaret ve finans gibi küresel ekonomi eksenli bölümler, üniversite tercihleri 2025 listelerinde üst sıralarda yer alacak.

Yapay zeka mühendisliği, veri bilimi, siber güvenlik ve biyoteknoloji gibi yeni nesil alanlar, 2025 üniversite tercihleri sürecinde gençler için gözde bölümler olabiliyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü; ikinci oturumu ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.