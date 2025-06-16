Üniversite Ziraat Fakültesi Başkanı İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, iklim değişikliğinin etkilerinin dünya çapında 2 milyar insanın hala güvenli içme suyuna ulaşamadığı bir durumu ortaya çıkardığını belirterek, “Bu süreç nedeniyle 2030 yılına kadar dünya genelinde 135 milyon insanın göç etmesi beklenmektedir. Eğer bu sürecin devam etmesi halinde 2050 yılına kadar 1 milyara yakın insanın göç etme zorunluluğu ortaya çıkacaktır” dedi. Prof. Dr. Demir, çölleşme ve kuraklık krizinin 165’ten fazla ülkeyi etkilediğine dikkat çekti.

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE

Prof. Dr. Demir, çölleşmenin insan sağlığı ve küresel barış gibi birçok alan için tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Çölleşme ile mücadelede önemli bir adım olan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994’te Paris’te kabul edildi ve 1996’da yürürlüğe girdi. Türkiye, bu sözleşmeye 1998 yılında taraf oldu. Kuraklık, iklim değişikliği ve kötü su yönetimi gibi sorunlar, 165’ten fazla ülkenin karşılaştığı büyük bir kriz haline geldi ve insanlığın ortak çevresel mirasını etkiliyor” diye konuştu.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞ

Prof. Dr. Yusuf Demir, çevre sağlığındaki bozulmanın çölleşme ve kuraklık gibi süreçlerle ilişkilendirildiğini kaydetti. “Biyolojik çeşitliliğin kaybı ve buna bağlı olarak hastalıkların yayılma riski, insan sağlığının çevre sağlığıyla ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. UNESCO’nun da belirttiği gibi yaşadığımız dünya dokusunu korumak için acil eyleme geçmek gerekiyor” dedi.

ÜLKEMİZDE ÇÖLLEŞME RİSKİ

Prof. Dr. Demir, Türkiye’de kuraklık ve çölleşme riskinin giderek arttığını ifade etti. “Küresel ısınmanın etkisiyle artan doğal afetler günlük hayatımızı etkilemektedir. Son yıllarda yaşanan ekstrem olaylar 2024 ve 2025 yıllarında da devam edebilir, bu durum yaz aylarında sıcak ve kurak günlerin yaşanmasına yol açabilir. Kuraklık, üretim desenimizi değiştirebilir ve çölleşme riski ülkenin birçok bölgesinde artmaktadır” şeklinde konuştu.

TARIMIN KORUNMASI

Prof. Dr. Yusuf Demir, bu süreçte tarımın önemini vurgulayarak, “Kuraklık ve çölleşme riskinin tarım ve üretim üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Yaz aylarında su kaynaklarının doğru kullanımı ve korunması kritik bir süreç olacaktır. Türkiye’nin tarım destekleri artırılmalı, tarım alanları korunmalı ve çölleşmeye karşı mücadele sistematik hale gelmelidir. Toplumun bu konularda eğitilmesi ve duyarlılığının artırılması da mücadele sürecinde hayati öneme sahiptir” dedi.