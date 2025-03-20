Üniversitede Doğu Türkistan Protesto Yürüyüşü

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde, YediHilal Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Türk Dünyası Akraba Toplulukları öğrenci kulübünün organizasyonuyla, Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskıları protesto etmek için gerçekleştirildi. Katılımcı öğrenciler, Doğu Türkistan için sloganlar atarak zulmün son bulmasını talep etti.

DUA VE FOTOĞRAF SERGİSİYLE DESTEK

Ellerinde Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan öğrenciler, “Doğu Türkistan İçin Susma!” ve “Zulme Sessiz Kalma!” gibi ifadelerle yürüyüş boyunca slogan attı. Yürüyüşün ardından, Doğu Türkistan’da hayatını kaybeden Türkler için dua edildi. Ayrıca, Doğu Türkistan konulu fotoğraf sergisi açılarak, yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Türk Dünyası Akraba Toplulukları öğrenci kulübü kurucu başkanı Allah Nazar Makhdom, “Ne kadar mutlu olmaya, eğlenmeye ve gülmeye çalışsak da kardeşlerimiz bizden uzakta kan ağlarken bu duyguları asla içten yaşayamayız. Milyonlarca kardeşimiz toplama kamplarında zorla alıkonulmakta, kültürel kimliklerinden koparılmakta, inanç ve ifade özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. Bizler bu zulmü katiyen kabul etmiyoruz ve tüm vicdan sahibi insanları ses çıkarmaya davet ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

DÜNYA SUSAMAMALI

YediHilal Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başkanı İsmail Furkan Kaya ise, Doğu Türkistan’daki baskılara dikkat çekerek, “Yıllardır bir millet kan ağlarken dünya kör, sağır ve dilsiz kalmaya devam ediyor. Uygur Türkleri, inançlarını ve kültürlerini korumak için büyük bedeller ödüyor. Geçtiğimiz günlerde Tayland Hükümeti’nin 48 Uygur Türkü kardeşimizi Çin’e iade etmesi asla kabul edilemez. Bizler, dildaşımız ve dindaşımız olan Uygur kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.