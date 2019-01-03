Üniversitedeki cinayette flaş gelişme

Çankaya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ceren Damar'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yeni bir gözaltı yaşandı.

Başkent Ankara’da bulunan Çankaya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Ceren Damar’ın öldürülmesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşadı.

‘Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar’ şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Çankaya Üniversitesi’nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili ‘Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar’ şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

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