Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) faaliyet takviminde yer alan bu etkinlik, Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi. Organizasyona 49 üniversiteden toplam 185 sporcu katılım gösterdi.

SPORUN TEMELLERİ VE DOSTLUK VURGUSU

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, “Geleceğin beden eğitimi öğretmeni, spor antrenörü ve yöneticileri arasında muaythainin sportif becerisinin, disiplininin, saygısının etkili olmasını, ayrıca dostluk ve kardeşlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Yıldız, şampiyonada yaklaşık 65 idareci ve antrenörün de yer aldığını belirtti.

SPORCULARA BAŞARI DİLEĞİ

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası’na Antalya’da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” diyerek sporculara başarılar diledi. Organizasyonun 7 Mayıs Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.