Üniversiteli Büşra’nın Ölü Bulunması Olayı

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜNDEN SONRA YAŞANANLAR

Bayramın ilk günü, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin, erkek arkadaşının evinde göğsünden vurularak ölü olarak bulundu. Bu trajik olay sonrası, sevgilisi Özcan Korkmaz gözaltına alındı ve “kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Olayın ardından geniş çaplı yürütülen arama çalışmaları sonucunda, kayıp silah yatağın altında keşfedildi.

OLAYIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Özcan Korkmaz, kavgadan sonra evi terk ettiğini, geri döndüğünde ise sevgilisini yatakta kanlar içerisinde bulduğunu ifade etti. Silahın bulunmasının ardından polis, Büşra Cin’in ölümünün intihar değil, cinayet olduğuna dair bulguları değerlendiriyor. Cinayet şüphesiyle açılan soruşturmada, Büşra’nın gizemli ölümüyle ilgili kriminal analiz sonuçlarının belirleyici olacağı belirtiliyor.