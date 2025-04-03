Üniversiteli Gençlerden Köy Çocuklarına Spor Hediyesi

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Düzce Üniversitesi öğrencileri, burslarından artırdıkları paralarla Bostanlık köyünde yaşayan çocuklara futbol, voleybol ve basketbol topları hediye etti. Üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı tatilinde Dümerang ile birlikte ilkokul öğrencilerini mutlu etmek amacıyla bu etkinliği düzenledi. Burslarından biriktirdikleri paralarla toplar alan öğrenciler, çocuklarla buluşarak onlara hediyelerini sundu. Hediyelerin ardından çocuklarla oyun oynayan gençler, unutulmaz bir deneyim yaşattı.

ETKİNLİĞİN NEFES KESEN ANLARI

Düzce Üniversitesi öğrencisi Duygu Suat Sülkü, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Bostanlık İlkokulu’ndaki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendi cebimizden biriktirdiğimiz paralarla futbol, voleybol ve basketbol topları aldık ve onlarla birlikte oyun oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. Bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye belirtti. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerin topluma katkıda bulunma çabalarını gözler önüne seriyor ve onların dayanışma ruhunu pekiştiriyor.