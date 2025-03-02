Üniversiteli Öğrenciler Erzincan’da Ailelerle Buluşuyor

ÖĞRENCİLERİN RAMAZAN AYLARINI AİLE ORTAMINDA GEÇİRMESİ

Erzincan’daki üniversite öğrencileri, Ramazan ayını sıcak bir aile ortamında geçirmek için bir fırsat buluyor. Erzincan Valiliği aracılığıyla hayata geçirilen “Gurbetteki Ailem” projesi sayesinde, şehir dışından gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, Ramazan süresince Erzincanlı ailelerin iftar sofralarına misafir oluyor. Proje, öğrencilerin gurbette yalnızlık hissetmemesi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde öğrenciler, Rota Erzincan uygulaması vasıtasıyla Erzincanlı ailelerle eşleştiriliyor. Uygulama, öğrencilerin iftar davetlerine kolayca katılmalarını sağlarken, ailelerin de sofralarını genç misafirlere açmalarına olanak tanıyor.

KÜLTÜREL PAYLAŞIMIN ZEMİ

Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatan bu önemli girişim, aynı zamanda farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Erzincan’ın gelenek ve göreneklerini keşfetmesine, kültürlerini tanımasına katkı sağlıyor. Erzincan Valiliği, “Üniversiteli gençler Erzincanlı ailelere konuk olup Ramazan’ın güzelliğini aileler ile birlikte yaşıyor” diyerek projeye ilişkin düşüncelerini paylaşmış. Açıklamada, “Ramazan’ın bereketi, bu sofralarda başka bir anlam kazanıyor. Hep birlikte paylaşılan iftar sofrasında çorbanın buğusu yükselirken gözlerdeki özlem sessizce eriyor. Bir kaşıkta anne eli değmiş gibi hissettiren o tanıdık tat, bir selamda baba şefkatini aratan o sıcak ses. Gurbet, o an için sanki hiç yaşanmamış gibi.” ifadeleri ile projenin duygusal boyutuna vurgu yapılıyor.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI

“Gurbetteki Ailem” yalnızca bir proje değil; bir yuvanın yeniden kurulması ve sevginin mesafeleri yok sayması anlamına geliyor. Bu iftar sofraları, yalnızlığın değil; birlik duygusunun hikayesini yazıyor. Gelecek yıllarda da devam etmesi ve daha fazla öğrenciyle ailelerin buluşturulması hedeflenen “Gurbetteki Ailem” projesi, bir taraftan öğrencilerin memleket hasretini dindirirken aile bağlarını güçlendiriyor, diğer taraftan Erzincan’ın sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkılar sunuyor. Ramazan boyunca aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde düzenlenecek iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi amaçlıyor.