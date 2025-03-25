Üniversitenin Satranç Takımından Büyük Başarı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK BAŞARI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), katıldığı satranç turnuvasında büyük bir başarıya imza atarak gururlandırdı. 47 üniversiteden 350 sporcunun yer aldığı bu önemli organizasyonda, ‘Genel’ kategoride şampiyonluğu kazanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Enes Çapa ve takım arkadaşları, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından makamında kabul edildi.

Turnuvada üstün bir performans sergileyen Enes Çapa, şampiyonanın en güçlü oyuncularının mücadele ettiği 1’inci masada yarışarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Üniversite satranç takımı, turnuvada sergilediği etkileyici başarı ile dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, takımın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları tebrik etti.

Rektör, satranç gibi strateji ve zeka gerektiren sporların, öğrencilerin analitik düşünme yetisini geliştirdiğini vurguladı. Ayrıca, üniversitenin yalnızca akademik başarıları değil, aynı zamanda sportif alanda da lider olmayı hedeflediğini belirtti. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, şampiyonluk kazanan Enes Çapa ve satranç takımına başarılarından dolayı hediye takdim etti.