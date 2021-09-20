Üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Perm State Üniversitesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşte ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

IFAX, haber ajansı Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi’ne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Olayda ölü ve yaralıların bulunduğu aktarıldı.

TASS Haber Ajansı’na konuşan bir görgü tanığı, “Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı” açıklamasını yaptı.