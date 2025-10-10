Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi Temel Atıldı

Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi İhya ve Temel Atma Töreni’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Bugün temelini atacağımız Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi, geçmişi geleceğe bağlayan örnek bir girişim olacaktır. İbn Haldun Üniversitemizin vizyoner adımıyla, unutulmuş bu yapı yeniden hayat bulacak. Bu tarihi mekan kültür, sanat ve eğitimin kalbinin attığı bir ilim merkezi haline gelecektir. 1800’lü yılların sonunda bir değirmen olarak inşa edilen bu yapı, o dönemlerde İstanbul’un en önemli gıda üretim merkezlerinden biriydi. Şimdi de düşüncelerin şekilleneceği ve genç beyinlerin geleceğe hazırlanacağı bir mekana dönüştürülecek” dedi.

PROJE TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Fatih Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine çok sayıda isim katıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan gibi isimler de yer aldı. Restorasyon çalışmalarının 2 buçuk yıl süreceği ve tamamlandığında çok amaçlı sosyal tesis olarak kullanılacak olan projede derslikler ile konferans salonları yer alacak.

BİLGİYLE YENİDEN ÜRETİM YAPILACAK

Bakan Ersoy, konuşmasında proje kapsamında yapılacakların altını çizerek, “İstanbul’un tarihine, kültürüne ve ilim geleneğine yakışır çok özel bir projenin başlangıcına hep birlikte tanıklık ediyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Unkapanı Değirmeni, artık bilgiyle, fikirle, düşünceyle yeniden üretim yapacağı yeni bir döneme adım atıyor. Proje, tarihi değirmen binasının aslına uygun şekilde restore edilerek eğitim ve araştırma alanına dönüştürülmesi ile İstanbul’un kültürel mirasına büyük bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

YAŞAYAN KÜLTÜREL ANLAYIŞ

Bakan Ersoy ayrıca, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, tarihi mekanların sadece korunmasını değil, aynı zamanda yaşatılmasını ve topluma yeniden kazandırılmasını temel bir ilke olarak görüyoruz. Bu proje de yaşayan kültürel anlayışının çok değerli bir yansımasıdır” şeklinde konuştu. Ersoy, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İnanıyorum ki, burada üretilecek projeler ve yetişecek gençler, Türkiye’nin kültür, eğitim ve bilim yolculuğuna büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

GEÇMİŞLE BİR ARADA YAŞAMAK

İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, proje ile ilgili duygularını paylaşarak, “Buranın alınmasında ve bu hala gelmesinde en büyük emek sahiplerinden biri de Bilal Erdoğan. Fikir sahibi Mustafa Demir Bey’e yürekten çok teşekkür ediyoruz. Burada en büyük teşekkürü hak edenlerden birisi, kültürel inşa ve restorasyonun mimarı, kültür bakanımızdır” dedi. Gündüz, Türk halkının geçmişiyle beraber yaşadığına vurgu yaparak, “Biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız. İşte bu özgün projenin hayata geçirilmesi, böyle bir düşüncenin devamı niteliğindedir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.