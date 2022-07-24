Ünlü borsacının kızına kripto soruşturması

Ünlü bir kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup tarafından dolandırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz günlerde yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktar ve farklı tarihlerde yaptığı işlemlerde usulsüzlük belirlendi.

Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’un, söz konusu işlemleri gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz 21 Aralık günü 12 milyon 735 bin 500 lira yatırımıyla toplamda bir adedi 0.326 lira olan ünlü bir alt koinden 39 bin 140 adet alan Sütşurup, 8 Şubat günü parasının yarısını çekti. Bu transfer sonrası para üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldı.

“1.4 MİLYON LİRA ZARARIM VAR, PARAMI ÇEKEMEDİM”

Terörizmin finansmanın ve kara para aklanmasının önlenmesi kapsamında Simge Sütşurup tarafından kullanıldığı belirlenen kullanıcının hesabı öncece askıya alındı. Ardından kullanıcı Sütşurup, MASAK’a ihbar edildi.

Bu durumu öğrenen Sütşurup, Noter aracılığıyla ünlü şirkete ihtarname çekti. Sütşurup ihtarnamede, şüpheli işlem nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira zarara uğradığını, parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini ifade etti. Asıl kendisinin şirket tarafından dolandırıldığını ileri süren Sütşurup, zararının kendisine ödenmesini istedi.

‘SPK’DAN KAÇIRILAN PARALAR’ İDDİASI

Şirket, ihtarname sonrası borsada yüksek miktarda vurgun yaparak kripto para hesabı üzerinden soyulmak istendiğini belirterek savcılığa başvurdu.

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Simge Sütşurup’un hesabındaki paraların Cihan Sütşurup’un Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) yatırımından kaçırdığı paralar olduğunu düşündüklerini ve Sütşurup’un işsiz oluşu nedeniyle bu denli yüksek meblağlara sahip olmasının mümkün olmadığı anlatıldı.

“DOLANDIRICILIĞA ARAÇ OLARAK KULLANILIYORUZ”

Şirketin savcılığa sunduğu dilekçeye göre, Simge Sütşurup’un ablası ve babasının söz konusu borsa işlemleri nedeniyle borsadan 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı olduğu ve bu şüpheli işlemler nedeniyle şirketin dolandırıcılığa araç olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Şirket bu paraların VUK ve MASAK’tan kaçırılan paralar olduğunun tespit edilmesi halinde var olan mali sorumluluğu nedeniyle yüklü miktarda zarara maruz kalacağını bu finansman dolandırıcılığının bir parçası olacağını iddia etti. Vergi Usul Kanunu’na (VUK) aykırı gayri resmi şekildeki yaklaşık 13 milyon liralık bu paranın Simge Sütşurup’un hesabı incelendiğinde babası üzerinden ya da üçüncü kişiler üzerinden aklanarak kullanılacağı anlatıldı.

Şirket dilekçede, bu paranın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV