Ünlü Cerrah Münci Kalayoğlu Vefat Etti

YARATICI ÇOCUK CERRAHI KAYBI

Dünyanın yaratıcı 20 çocuk cerrahı arasında yer alan ve karaciğer nakli gerçekleştiren ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul’daki evinde yaşamını yitirdi. 84 yaşında olan Kalayoğlu, ağustos ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süre demans tedavisi alıyordu. Cenaze töreninin salı günü İstanbul’da yapılacağı belirtildi. Şimdiye kadar 1500’ün üzerinde nakil gerçekleştiren Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünya çapında en iyi cerrahlar arasında kabul ediliyordu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatı sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı başsağlığı mesajında, “Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Kalayoğlu’nun “Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı” listesine girdiği ve birçok hastaya şifa sunduğu vurgulandı. Tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılıyor.