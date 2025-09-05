Ünlü Çift Ayrıldı, İddialar Cevapsız Kaldı

AYRILIK HABERİ

Ünlü çift Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini geçen hafta sonlandırdı. Ayrılığın ardından ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları kaldırdı. Bu durum, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ayrılıkla ilgili ortaya atılan iddialar ise dikkat çekti.

İDDİALAR VE YORUMLAR

Gündeme gelen iddialardan biri, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi olan model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Hande Erçel’i aldattığıydı. Ancak Hakan Sabancı ile Jocelyn Chew, bu söylentilere açık bir şekilde karşı çıkarak yalanladı. Çiftin ayrılığına dair diğer bir iddia ise Hande Erçel’in evlenmek istemesi, fakat Hakan Sabancı’nın buna sıcak bakmaması şeklindeydi. Ayrıca, Arzu Sabancı’nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği de öne sürüldü.

HAKAN SABANCI’DAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialar gündeme taşındıktan sonra Hakan Sabancı, Gazete Magazin’e bir açıklama yaptı. Ünlü iş insanı, “Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Anlıyorum, yoruma açık bir konu olduğu için gündem yaratılmaya çalışılıyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım.” şeklinde ifadelerde bulundu.