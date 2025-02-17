Ünlü Çift İki Yıllık İlişkisini Bitirdi

BEKLENMEDİK BİR HAMLE

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile oyuncu Şükrü Özyıldız cephesinden şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. İki yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı aldılar. Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmeyen bu ünlü çift, Sibil Çetinkaya’yı ABD’de tatile çıkarken, Şükrü Özyıldız’ın ise Kolombiya’ya tatile gittiği öğrenildi.

ŞÜKRÜ ÖZYILIDIZ’DAN AÇIKLAMA

İki yıllık birlikteliklerini sonlandıran ünlü çiftten Şükrü Özyıldız, Posta’ya verdiği demeçte durumu doğruladı. Ünlü oyuncu, “Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya’daydım, yenilenip geldim” şeklinde bir açıklama yaptı.