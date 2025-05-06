Ünlü Çift Melisa Ve Yusuf’un Oğlu

ÜNLÜ ÇİFTİ İLGİ ODAĞI YAPAN POZLAR

Uzun zamandır birlikteliğini sürdüren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de bu sefer ailece verdikleri pozla dikkatleri üzerine çekti. Çiftin bebekleriyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kullanıcı, “Melisa Aslı Pamuk’un oğlu kaç aylık?”, “Yusuf Yazıcı oğluna ne isim verdi?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

BEBEĞİN İSMİ VE YAŞI HAKKINDA MERAKLAR

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen bebekleri ile ilk kez kameralar karşısına çıktı. Minik oğullarıyla yaptıkları samimi pozlar sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve takipçilerin en çok merak ettiği konu “Bebeğin adı ne?” oldu. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın 29 Ocak 2025 tarihinde dünyaya gelen oğulları Mylan ismini aldı. Bu isim, kulağa hoş gelmesinin yanı sıra anlamı ile de dikkat çekiyor. “Düzgün, temiz” anlamlarına gelen Mylan, modern ve uluslararası bir etki yaratmayı başarıyor. İşte ünlü çiftin paylaşımları.