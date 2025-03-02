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Ünlü Çift Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ DİLAN POLAT VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçundan başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Evlerinde gerçekleştirilen aramalarda suç unsuru tespit edilmeyen Polat çifti, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada yayımlanan bir video ile ilgili yapılan ihbarlar sonrasında, videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat, gece saatlerinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen dört şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Gözaltına alınmadan önce Dilan Polat, sosyal medyada bir görüntü paylaşarak, “Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından müvekkillerinin serbest bırakıldığını duyurdu. Horoz, paylaşımında “Müvekkillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır” açıklamasını yaptı.

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