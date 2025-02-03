Ünlü Dostları Tanyeli’yi Yalnız Bırakmadı

PANKREAS KANSERİYLE MÜCADELEDE DESTEK

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sanatçı dostlarının kendisine verdiği destekle yalnız olmadığını hissettiriyor. Tanyeli, sosyal medya üzerinden teşekkürlerini iletti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ziyaretçi yasağının devam ettiğini belirten sanatçı, “Lütfen gelmeyin, ailem dışında kimseyi kabul etmiyorlar. Bu durum beni size karşı mahcup ediyor,” şeklinde bir uyarıda bulundu.

DOKTORLARIN ZİYARETÇİ YASAĞI

Tanyeli, doktorunun ziyaretçi kabul etmediğini ve bu konuda anlayış beklediğini söyledi. “Doktor ve hemşireler bile odama giremiyor. Gelirseniz, net bir şekilde dışarı çıkarılırsınız!” şeklindeki ifadeleri, hasta ziyaretlerinin kısıtlı olduğu durumu gözler önüne seriyor. Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Tanyeli’nin sağlık durumunun merak edildiği öğrenildi ve şu an influenza ile mücadele ettiği belirtildi.

Aylardır hastanede tedavi gören Tanyeli için 12 Şubat’ta özel bir etkinlik planlanıyor. “Tanyeli İçin Kalplerimiz Bir Olsun!” sloganıyla düzenlenen bu anlamlı gece, Tanyeli’yi derinden duygulandırdı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tanyeli, etkinlikle ilgili duygularını sosyal medya hesabında paylaştı. “Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun!” mesajının kendisini derinden etkilediğini belirtti. Dostlarının onun en büyük yatırımı olduğunu vurgulayan Tanyeli, “İyi ki varsınız! Gelin Bostancı’yı sevgiye boğalım,” diye ekledi.