Ünlü futbolcuya idam cezası

İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani hakkında Mahsa Amini eylemlerine katıldığı gerekçesiyle idam cezası verildi.

İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani, Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçesiyle “Allah’a karşı savaş açmak suçundan” idam cezasına çarptırıldı. Uluslararası Futbolcular Birliği FifPro, kararı ‘şoke edici ve mide bulandırıcı’ olarak niteleyerek, Nasr-Azadani’nin cezasının kaldırılması çağrısında bulundu.

İran’da rejime karşı protestolara katılan bir futbolcu idam cezasına mahkum edildi. Bir zamanlar 16 yaş altı milli takımında forma giyen Amir Nasr-Azadani, İsfahan’da güvenlik güçlerinden üç kişinin öldürüldüğü “silahlı ayaklanmaya” katıldığı iddiasıyla Eylül ayında tutuklandı.

26 yaşındaki savunma oyuncusu “isyan etmek, yasadışı çetelere üye olmak, güvenliği baltalamak için gizli anlaşma yapmak ve muharebeye yardım etmek” ile suçlandı. İran’da “Allah’a karşı savaş açmak” anlamına gelen muharebe suçlaması ölüm cezasıyla sonuçlanıyor.

Rejimin meşruiyetini sarsan ülke çapındaki protestoları bastırmaya çalışan Tahran, bu ay iki protestocunun asıldığını ilan ederek, muharebe ile ilgili suçlananların yakında infaz edileceğine dair korkuları ateşledi.

Uluslararası Af Örgütü, protestolar nedeniyle 11 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığını ve aralarında Nasr-Azadani’nin de bulunduğu en az dokuz kişinin de ölüm cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.