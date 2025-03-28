Ünlü Gazeteci Ekonomist Zelyut Vefat Etti

EVREN DEVRİM ZELYUT’UN HAYATI

Gazeteci ekonomist Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti. Üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulan Zelyut, bugün toprağa verilecek. Zelyut, ayrıca ünlü gazeteci Rıza Zelyut’un oğlu olarak tanınıyor. Son paylaşımında, “Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…” şeklinde mesaj vermişti.

EDUCASYON VE KARIYERİ

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak başladı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı. Daha sonra 2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında Avrasya Yatırım adlı kendi şirketini kurdu ve 2020 yılından bu yana Avrasya Yatırım ismi altında YouTube kanalında piyasa yorumları yapıyordu.

CENAZE TÖRENİ

Evren Devrim Zelyut’un cenazesi, bugün Ataköy Camiinde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra İstanbul’da toprağa verilecek. Zelyut’un ani vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.