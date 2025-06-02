Ünlü Giyim Markası Naf Naf İflas Etti

PANDEMİ SONRASI EKONOMİK DEĞİŞİMLER

Pandemi sonrası değişen ekonomik politikalar, birçok ülkede büyük şirketlerin mali sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Tekstil sektöründe yaşanan dalgalanmalar sonucunda ünlü Fransız giyim markası ‘Naf Naf’, iflasın eşiğine geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda, Türk üretici Migiboy Tekstil’e satılan bu marka, yalnızca bir yıl sonra yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış durumda.

İFLAS SÜRECİ VE KAYYIMLIK BAŞVURUSU

Fashion Network’ten Marion Deslandes’in aktardığına göre, Naf Naf yönetimi, sendikalara, Bobigny’deki ticaret mahkemesinde kayyım atama işlemlerinin ardından, satın alınmasından sadece bir yıl sonra adli kayyım başvurusu yaptıklarını bildirdi. Şirket, Eylül 2023’te kayyıma devredildi ve ardından Haziran 2024’te yeniden Migiboy Tekstil tarafından satın alındı.

ÇALIŞANLARIN ENDİŞELERİ

Sud sendikası, çalışanların yaşadığı yeni zorluklar hakkında endişelerini dile getirdi. Sendika, “Bizim için tek olasılık, ücretler AGS’nin kontrolü altına gireceği için maaşımızı zamanında almak için her ay yeniden oflayıp puflamak zorunda kalmak. Daha azımız içi boşaltılmış mağazalarda çalışacak ve sonunda yaz tatillerinin ortasında mağaza kapanışları ve yeni bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kalma riski taşıyoruz” dedi. Son söylentilere göre, Naf Naf’ın yanı sıra diğer ünlü Fransız giyim markaları Camaïeu, Kookaï, Gap France, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, IKKS ve Kaporal da zor bir süreçten geçiyor.