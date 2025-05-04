Ünlü Golfçüler Antalya’da Yarışacak

DÜNYANIN EN ÜNLÜ GOLFÇÜLERİ ANTALYA’DA

Dünyanın tanınmış golfçüleri, Antalya’da gerçekleşecek Turkish Airlines Open Turnuvası’nda yarışacak. DP World Tour’un 2025 yılında Avrupa kıtasında düzenleyeceği ilk organizasyon olma özelliğine sahip Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs tarihleri arasında Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü’nde sekizinci kez yapılacak. Altı yıllık bir aradan sonra Türkiye’de yeniden gerçekleştirilecek bu turnuvada, Avrupa ve dünya golfünün önde gelen yıldızlarına ek olarak Türk pro ve amatörlerden oluşan toplamda 156 oyuncu sahaya çıkacak. Turnuva biletlerine yoğun bir ilgi olduğu bildirildi. Golfseverler, günlük ya da kombine bilet alarak etkinliği takip edebilecek.

HERKESİ ŞÖLENE BEKLİYORUZ

Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi golfçülerinin herkes tarafından izlenebilmesi için bilet fiyatlarını uygun seviyelerde tuttuklarını vurguladı. Her yaştan golfseverin bu şölene katılmasını beklediklerini ifade eden Taşkınlı, “Özellikle golf oynayan gençler ve miniklerin ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak. Herkesi şölene bekliyoruz” dedi.

GOLFÜN YILDIZLARI ANTALYA’DA OLACAK

Toplam ödül miktarı 2 milyon 750 bin dolar olan turnuvada, 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 Turkish Airlines ikincisi Haotong Li gibi ünlü isimler yer alacak. Ayrıca, Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncuları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello da mücadele edecek. Organizasyonda üç Türk profesyonel, Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli “wild card” ile yer alacak.

SON ŞAMPİYON TYRELL HATTON

İlk olarak 2013 yılında organize edilen Turkish Airlines Open, sahaya çıktığı dönemlerde Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie ve Tyrrell Hatton gibi birçok efsane ismi ağırladı. 2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası’nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üç oyuncunun katıldığı play-off’a sahne olmuştur. Bu mücadelede Tyrrell Hatton, Benjamin Hebert, Kurt Kitayama, Victor Perez, Matthias Schwab ve Erik van Rooyen’ı geride bırakarak kupayı kazanmıştı.