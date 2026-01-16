Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda 15 Pozitif Test Sonucu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler devam ediyor. Eski Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 25 kişiden 20’sinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

TESTLERDEN 15’İ POZİTİF ÇIKTI

2025 yılının son günlerinde gerçekleştirilen operasyonların sonucunda gözaltına alınan 15 kişinin test sonuçları pozitif olarak belirlendi. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi yer alıyor. Öte yandan Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz ise negatif sonuç aldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

GEÇEN OPERASYONUN DETAYLARI

Eski Habertürk genel yayın yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomenleri Taner Çağlı ve Mustafa Karataş’ın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti. İş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016’nın birincisi Buse İskenderoğlu ile sosyal medya ünlüsü Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere, uyuşturucu kullanımı veya bu durumu kolaylaştırmakla ilgili iddialar yöneltilmişti. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli tutuklandı.

