Ünlü İsimlerin Cumhuriyet Bayramı Mesajları

CUMHURİYET’İN 101. YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Bugün, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 101. yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde sevinçle anılıyor. 101 yıl önce hayata geçirilen Cumhuriyet, bugün de güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAYRAM MESAJLARI

Özel günde ünlü isimler duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Demet Akalın, Gonca Vuslateri, Oktay Kaynarca ve Tolga Çevik gibi isimler, Cumhuriyet Bayramı’na dair mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu kutlamalar, Cumhuriyet’in değerlerini hatırlamak ve sahiplenmek için önemli bir fırsat sunuyor.