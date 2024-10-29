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Ünlü İsimlerin Cumhuriyet Bayramı Mesajları

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CUMHURİYET’İN 101. YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Bugün, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 101. yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde sevinçle anılıyor. 101 yıl önce hayata geçirilen Cumhuriyet, bugün de güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAYRAM MESAJLARI

Özel günde ünlü isimler duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Demet Akalın, Gonca Vuslateri, Oktay Kaynarca ve Tolga Çevik gibi isimler, Cumhuriyet Bayramı’na dair mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu kutlamalar, Cumhuriyet’in değerlerini hatırlamak ve sahiplenmek için önemli bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

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2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
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“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

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