Ünlü Kahve Zincirinden Okkalı Zam

YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ

Starbucks, 4 Haziran 2025 tarihinde içecek fiyatlarına güncelleme yapıyor. Yaz aylarının popüler içecekleri arasında yer alan Refresha ve Frappuccino gibi soğuk içeceklerin fiyatı 195 liraya kadar yükseliyor. Yeni fiyat listesinde en uygun seçenek ise Türk çayı oluyor ve bu ürün 60 lira ile satışa sunuluyor.

ÜRÜNLERİN FİYAT ARALIKLARI

Küçük boy filtre kahve fiyatı 110 lira olarak belirleniyor. Espresso, Türk kahvesi ve çay çeşitleri ise 60 ile 95 TL arasında fiyatlandırılıyor. Kremalı Frappuccino çeşitleri ise oldukça ilgi çekiyor. Karamel, Java Chip, Espresso ve Strawberries & Cream gibi bu soğuk içeceklerin küçük boy fiyatı 185 TL’den başlarken, büyük boyu ise 195 TL’ye kadar çıkabiliyor.