Ünlü Kuruyemiş Markası Konkordato Başvurusu Yaptı

BÜYÜK YATIRIMLARLA GELEN ZORLUKLAR

Türkiye’nin kuruyemiş sektöründe önemli bir marka olan Peyman, büyük yatırımlar sonucunda konkordato ilan etti. Eskişehir’de Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kurulan Peyman, 2022 yılında İş Holding tarafından satın alındı. Yeni yönetim altında mali sürdürülebilirliği sağlamaya çalışsa da şirket, kısa sürede ciddi mali sorunlarla karşılaştı ve bu nedenle konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul’da yapılan konkordato başvurusu süreci devam ederken, Eskişehir’deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki eksikliği nedeniyle kabul edilmedi. 1995 yılında kurulan şirketin konkordato ilanı, piyasalarda işten çıkarma dalgasına yeni bir halka ekleyebileceği belirtiliyor. İstanbul’daki başvuru süreci devam ederken, şirketin geleceği hala belirsizliğini koruyor.