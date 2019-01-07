Ünlü manken ölü bulundu

Ünlü modelden acı haber geldi. Avustralyalı manken Annalise Braakensiek, Sydney’deki evinde ölü halde bulundu.

Ailesi ve arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine Braakensiek’in Sydney’deki evine kontrole giden polis memurları, 46 yaşındaki mankenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl eşinden boşanan Braakensiek, sosyal medyada depresif ve karamsar mesajlar paylaşıyordu. kısa bir süre önce, “Yaşamım karanlık, zor ve talepkar, son zamanlarda çok korkutucu oldu” açıklaması yapAN Ünlü model, geçtiğimiz yıllarda depresyon tedavisi de görmüştü.

“DÜNYA BİR IŞIĞINI KAYBETTİ”

Yakın arkadaşı Adriana Dib, “Annalise ile ölmeden önce konuşmuştum ve ses tonu gayet iyi geliyordu. Dünya bir ışığını kaybetti” diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TRT