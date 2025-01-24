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Ünlü Market Zinciri Çamaşır Suyu Toplatıldı

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GÜNCEL BİLGİLERİN EKLENMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak güncellediği ‘Sağlığa Zararlı Gıdalar’ listesi doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı da internet sitesinde yer alan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni bilgiler eklemeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen güncellemeyle, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan bir süpermarket zincirine ait çamaşır suları hakkında bir toplatma kararı alındığı ifade edildi. Bu kararın gerekçesi ise ürünün sağlık sorunlarına yol açma potansiyeli olarak gösteriliyor.

SAĞLIK RİSKLERİ VE TOPLATMA PROSEDÜRÜ

GÜBİS’e yapılan bildirimde, bahsi geçen ürünün dokunsal uyarı işaretinin eksik olduğu ve sağlık sorunlarına sebep olabileceği vurgulanarak, piyasaya sunumunun yasaklandığı ve mevcut ürünlerin toplatılmasına hükmedildiği belirtildi. Endeks Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretilen bu çamaşır suyu, bakanlık denetim ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda toplatıldı.

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