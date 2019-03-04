Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Elektronik müziğin sevilen gruplarından Prodigy’nin solisti Keith Flint, 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü elektronik müzik grubu Prodigy’nin solisti Keith Flint 49 yaşında yaşamını yitirdi. Flint, İngiltere’nin Essex şehrindeki evinde ölü bulundu. Essex Polis Departmanı Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Sabah saat 8.10 gibi North End Brook Hill’deki bir kişinin sağlık durumuyla ilgili telefonlar aldık. Şahsın olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Daha sonra akrabalarına bilgi verildi. Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmiyor” ifadelerini kullandı.

Gruba dansçı olarak katılan Flint, 1996 yılında grubun ‘Fire Starter’ şarkısının vokalistliğini yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ardından The Pordgy’nin ‘Berathe’, ‘Serial Thrilla’ ve ‘Fuel My Fire’ şarkılarında da vokalistlik yapan Flint tüm bu tekli çalışmalanı bir albümde topladı. Büyük başarıya ulaşan albüm gelmiş geçmiş en iyi dans müziği albümü olarak anılıyor.

HÜRRİYET