Ünlü Müzisyen Sami Yusuf, Filistin için destekleyicidir. Yardımlar samimidir, büyük çabalar önemlidir. Türkiye’deki konserinde yeni albümünü tanıtacak. Geleneksel müzik mirası yaşatılmalıdır. Sanat, kültürü canlı tutmada kritik rol oynar. Filistin’i desteklemek hayatı boyunca önceliği olmuştur

DÜNYA MÜZİK GELENEKLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Dünyaca tanınan sanatçı Sami Yusuf, Filistinlilere destek olma mücadelesinin Türkiye dahil birçok ülkede sürdüğünü belirtiyor. “Bu samimi bir şey, yürekten geliyor. Yardım ediyorlar ve bir şeyler yapıyorlar. Desteklemek dışında başka bir neden için değil ve çabaların çoğu özel olarak yapılıyor. Özel çabaların çok daha önemli olduğuna inanıyorum.” diyor. İstanbul’da, 23 Ağustos’ta yapılacak konseri hakkında bilgi veren Yusuf, yeni albümü “Ecstasy: İki Deniz Arasında” ile ilgili olarak da heyecanını ifade ediyor. Türkiye’nin onun için özel bir yer olduğunu ve Türk müziği ile büyüdüğünü aktarıyor. “Bu benim için bir onur.” diye ekliyor. Yusuf, dünya müziği ve gelenekleri üzerine çalıştığını, kendi müziğinde geleneksel enstrümanlar ve şiirlerle güçlü bir bağ kurduğunu özellikle dile getiriyor.

Sanatın ve müziğin saygı gerektiren unsurlar olduğunu ifade eden Sami Yusuf, konserlerinde ekibine her zaman sahnenin kutsallığını hatırlatıyor. “Her etkinliğimizde arkadaşlarıma kutsal bir alana girdiğimizi hatırlatırım. Bu fiziksel değil, sesli ve ruhani bir alan.” diyor. Klasik müziğin önemine dikkat çekerken, gençlerin geçmişlerine saygı duyması ve müziğin ciddiyetini anlaması gerektiğini belirtiyor. “Hedeflerimden biri de gençlerin, genç dinleyicilerimin takdir etmelerini ve hatırlamalarını sağlamak.” diye konuşuyor.

KONSER REPERTUVARI HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul konserinin repertuvarında hem eski eserlerin yeniden düzenlenmiş versiyonları hem de yeni albümden parçaların yer alacağını kaydeden Yusuf, “Ben hiçbir konserimde aynı şeyi yapmam. Bu yüzden çok az konser veriyorum. Çünkü her konser farklıdır.” açıklamasında bulunuyor. Ekim ayında çıkacak “Ecstasy” albümü üzerinde 10 yıldır çalıştığını belirten sanatçı, bu albümün hayatındaki en önemli çalışmalardan biri olduğunu aktarıyor.

Sahneye çıkmadan önceki hazırlık sürecinden de bahsederek, “Dünyadan kopmaya, meditasyon ve zikir yapmaya çalışıyorum.” ifadesini kaleme alan Yusuf, bu sürecin kendisi için alçakgönüllü bir deneyim olduğunu söylüyor. Sanatın geçmişle bağlantılı olduğunu ve bunu aktarmanın önemine vurgu yaparak, “Geleneksel müzik bir miras, nesilden nesle aktarılıyor ve bizim görevimiz buna katkıda bulunmak.” diyor.

FİLİSTİN’E DESTEK VE BAĞIŞ

İstanbul konserinde elde edilecek gelirin bir kısmının Filistin halkına bağışlanacağını aktaran Yusuf, bu konuda önceden duyuruda bulunmayı önemsediğini belirtiyor. “Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile düzenli olarak çalışıyorum. Onların elçisiydim.” açıklamasıyla, bu konuda yaptığı çalışmaları da aktarıyor. Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu hatırlatarak, buna karşı sakin kalmanın önemine değiniyor.

SANAT VE KÜLTÜRÜ YAŞATMAK ÜZERİNE

Kültür ve medeniyetin canlı tutulması için sanatın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sami Yusuf, “Bir kültürü, bir medeniyeti canlı tutmak için sanatı desteklememiz gerekir.” diyor. Gazze’deki zorluklara rağmen sanatçılarının kendi yöntemleriyle kültürü yaşatmaya çalıştığını ve bu konuda iletişim halinde olduğunu belirtiyor. İçten bir şekilde, “Filistin’i desteklemek, hayatım boyunca hep ilgilendiğim bir konu.” diyerek bu konudaki duyarlılığını ifade ediyor.

YENİ KİTABIN TANITIMI

Sami Yusuf, “Sesin Ötesinde- Müzik, Sanat ve Maneviyat Üzerinde Düşünceler” isimli kitabının podcast röportajlarından derlendiğini söyleyerek, gençlere ve dinleyicilere yönelik hazırladığı bu eserin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtiyor. “Bu kitabı okumak için çok heyecanlıyım. Belki bu kitapla Türkçemi de geliştirebilirim.” diyor.

İSTANBUL’DA BULUŞMANIN ÖNEMİ

Son olarak, Türk dinleyicileriyle yeniden buluşacak olmanın mutluluğunu paylaşan Yusuf, “Sanatçılar ve dinleyiciler bir araya geldiklerinde çok büyülü, çok güzel şeyler oluyor.” ifadesiyle İstanbuldaki sahnesinin kendisi için çok değerli olduğunu vurguluyor. 23 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan “Ecstasy: İki Deniz Arasında” konseri, birçok Türk sanatçının katılımıyla zengin bir içerik sunacak.