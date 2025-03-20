Ünlü Oryantal Tanyeli Bodrum’da Defnedildi

ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ’NİN CENAZESİ BODRUM’DA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul’da pankreas kanseri nedeniyle vefat eden ünlü oryantal Tanyeli, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı. Üç gün önce hayata veda eden sanatçının vasiyeti üzerine, Bodrum’un Ortakent Mahallesi’ndeki Kerem Aydınlar Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze işlemleri gerçekleştirildi. Tanyeli, Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine, eşinin yanı sıra oğlu ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

TANYELİ’NİN DİNİ YÖNÜ ÖNE ÇIKTI

Cenaze namazını kıldıran Bodrum’daki Tepecik Camii’nin imamı Yüksel Kılınçarslan, Tanyeli hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kılınçarslan, “Sanatçımızı herkes tanıyor ama onun farklı bir yönünü paylaşmak istiyorum. Tanyeli, sadece sahnedeki başarısıyla değil, aynı zamanda iyi kalpli, güzel bir insandı. Bodrum’u ve Tepecik Camii’ni çok severdi. Camimize düzenli olarak gelir, cemaatimize katılırdı. Mevlana’nın dediği gibi, ölüm bir düğün gecesidir. İnşallah Tanyeli de düğün gecesini yaşıyordur. Mekânı cennet olsun.” şeklinde konuştu.

SANAT CAMİASINDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Tören esnasında sanatçı Işın Karaca, “Hayatımda tanıdığım en yaşama bağlı insandı. Bu mücadele karşısında insan çok kelime bulamıyor” ifadelerini kullandı. Oyuncu Seray Sever ise, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok değerli ve çok özel bir insandı. Bana, ‘Cennet gözlüm’ diyordu. Eşimle tanıştıran da kendisiydi. Herkese dokunmuşluğu var. Tanyeli, herkesin kötü anında yanındaydı” şeklinde duygusal bir konuşma yaptı.