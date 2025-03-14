Ünlü Oryantal Tanyeli Entübe Edildi

SÜRECİN CİDDİYETİ

Uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’nin durumu gitgide ağırlaştı ve entübe edildi. Tanyeli’nin sağlık koşullarının kötüye gitmesi, hayranlarını ve sevenlerini tedirgin etti. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Tanyeli’nin son anlarına yaklaşmış olabileceğine dair duygusal bir mesaj paylaştı. Vuslateri, paylaşımında “Tanyelim… Yoruldun artık… Son saatlerin mi bilmiyorum… Son dakikalar mı hiç bilmiyorum… Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Onu biliyorum… Hakkım helal olsun…” şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Gonca Vuslateri’nin Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta ise “Direniyor güzelim.. Güzel kalpli Tanyeli’m…” dediği görüldü. Vuslateri’nin paylaşımı sosyal medya üzerinde büyük bir tartışmaya yol açtı. Kullanıcılar arasındaki yorumlar farklı görüşleri ortaya koydu. Bir kısım, “Durumu ağır olsa bile böyle mi yazılır”, “Valla hakkım helal olsun yazmışsın da kadını ölmeden mezara sokmuşsun. Bu nasıl düşüncesizlik, hiç mi aklınıza gelmiyor, yakını görür vs. ilgi merakınızın da bir sınırı olsun artık!”, “Aradaki bağa da azıcık saygınız olsun da ailesini incitmeyin böyle!” ve “Keşke hiç yazmasaydınız…” gibi eleştirilerde bulundu. Diğer bazı kullanıcılar ise Vuslateri’nin duygu dolu sözlerini anlamış olacak ki, “Ben gerçekten yürekten seven bir insanın arkadaşın vedası olarak gördüm ve anlıyorum”, “Kendi dar yargılarıyla, Gonca Hanım’ı linç ediyorlar. Bu güzel bir veda mesajı”, “Gonca sen nasıl güzel bir insansın…” ve “Çok eleştirmişler ama bu duyguyu sadece yaşayan bilir” gibi destekleyici yorumlar yaptı.

Tanyeli’nin durumu kritik seviyede seyrederken, oğlu Taylan annesini öperken çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Taylan bu paylaşımın altına “Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal” notunu ekleyerek herkesi derin bir hüznün içine soktu. Geçtiğimiz haftalarda, kendisine ait düzenlenen bir geceye hastalığı nedeniyle katılamayan Tanyeli, sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi vermişti. Tanyeli, “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız” ifadelerini kullanmıştı.