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Ünlü Oryantal Tanyeli Entübe Edildi

SAĞLIK DURUMU İLERLEME GÖSTERİYOR

2.5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’nin sağlık durumu kötüleşti. 54 yaşındaki sanatçı entübe edilirken, sağlığına ilişkin durum ciddiyetini sürdürüyor. Tanyeli, 27 Şubat’ta paylaştığı son mesajında şunları dile getirdi: “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.”

AİLE İÇİ DESTEK GÖRÜLÜYOR

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, ünlü oryantalın 3 hafta önceki durumunu paylaşarak, “Hikayenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda” ifadelerini kullandı. Sünneli, yoğun bakım ünitesinin önünden bir fotoğraf paylaşarak, “Mucizeler baktığın her yerdedir” notunu ekledi.

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