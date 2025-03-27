Ünlü Oryantal Tanyeli Hayata Veda Etti

BİR DÖNEMİN EFSANESİ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Oryantal müziğin unutulmaz isimlerinden Tanyeli, pankreas kanseri nedeniyle 54 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir bu hastalıkla mücadele eden sanatçı, yıllar önce yurtdışına gitmiş ve 2023 yılında mide ameliyatı olmak için Türkiye’ye geri dönmüştü. Ameliyat sonrasında istediği görünüme kavuşan Tanyeli, sağlık kontrolleri sırasında üzücü bir haberle sarsıldı.

Kilo sorunu ile uzun yıllar mücadele eden Tanyeli, mide ameliyatı sonrası büyük bir dönüşüm yaşarken, tam da yeni bir hayatın eşiğindeyken beklenmedik şekilde pankreas kanseri teşhisi aldı. Sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastanede bu tanı konan ünlü isim, tedavi sürecine büyük bir azimle devam etti. Ancak hastalığının durumu son günlerde ağırlaştı ve yoğun bakıma alınarak entübe edilmek zorunda kalındı.

Tanyeli’nin hayatı boyunca verdiği mücadele, 17 Mart’ta sona erdi. Ayrıca, Tanyeli’nin yakın arkadaşı Taylan, annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Zaman zaman takipçilerini hüzne boğan mesajlar paylaşan Taylan, son gönderisinde bir fotoğrafıyla kafa karıştırdı. Annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Taylan, “Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler” ifadesini kullandı. Bu gönderi, Taylan’ın neyi ima ettiği konusunda merak uyandırdı.