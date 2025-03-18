Ünlü Oryantal Tanyeli Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ’İN KAYBI

Ünlü oryantal Tanyeli, 2.5 senedir savaş verdiği pankreas kanseri sebebiyle 17 Mart Pazartesi günü hayatını kaybetti. Tanyeli’nin ölümü sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Ünlü sanatçının vasiyeti de gün yüzüne çıktı. Tanyeli’nin, 2015 yılında kanserden hayata veda eden Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği bildirildi. Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, cenaze bilgilerini paylaştığı açıklamada “Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELESİ

Dört aydır hastanede tedavi gören ünlü oryantal, 27 Şubat’ta yaptığı son paylaşımında “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.” demişti.

DANS HAYATINA YENİ BİR SOLUK

Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi göstererek, bu alanda kendisini geliştirdi ve oryantal sanatına adım attı. 1980’li yıllarda büyük bir başarı elde ederek dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has tarzıyla dikkat çekti. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Sanat hayatı boyunca birçok farklı projede yer alan Tanyeli, sahne performanslarının yanı sıra oryantal dans eğitmenliği yaparak da adından söz ettirdi. Dansı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.