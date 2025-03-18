Ünlü Oryantal Tanyeli Hayatını Kaybetti

HASTALIKLA MÜCADELE SÜRECİ

2023 yılında karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden ünlü oryantal Tanyeli, burada pankreas kanserine yakalandığını öğrenmişti. 2.5 yıl süren zorlu bir hastalık mücadelesinin ardından 17 Mart’ta yaşamını yitirdi. Tanyeli’nin tabutu, eşi ve oğlunun omuzlarında Zincirlikuyu Camii’ne taşındı.

CEHALETİ DE KAYBETMEYEN SEVENLERİ

Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman, Pınar Eliçe, Melek Baykal, Deniz Seki, Ayşe Yıldız, Ayşegül Yıldız, Armağan Çağlayan, Zara, Gülben Ergen, Ömür Gedik ve Selen Görgüzel gibi sanatçılar, yakınları ve sevenleri Tanyeli’yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli ile oğulları Taylan ve Teo, cenaze töreninde derin bir acı yaşadı.

EŞİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

İlker Sünneli, “Başından beri mücadelemiz çok büyüktü. Gerçekten çok büyük insan üstü bir mücadele verdi. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaşıyorum. Hala zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok burada. Devam ediyorduk. Beni neden bıraktın gittin diye konuşuyorum ama… Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi harika bir insandı. Çok iyi bir anne, çok iyi bir eşti.” dedi.

ÇOCUKTAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Tanyeli’nin oğlu Taylan ise, “Acımız büyük. Mücadeleci ruhuyla herkese örnek oldu. Sevenleri çoktu. Annemin mücadelesi inşallah diğerlerine bir güç olur. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı. Cenaze namazının ardından Tanyeli’nin naaşı, defin işlemleri için Bodrum’a uğurlandı. Tanyeli, vasiyetinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde, annesinin yanına gömülmek istediğini belirtmişti.