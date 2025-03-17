Ünlü Oryantal Tanyeli Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ ORYANTAL TANSELİ’NİN HASTALIK SÜRECİ

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantal dansçı Tanyeli ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2,5 senedir pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli, dün akşam durumu ağırlaşarak entübe edilmesi üzerine hayranlarını üzüntüye boğdu. Tanyeli’nin ölüm sebebi merak ediliyor.

TANYELİ HAKKINDA BİLGİLER

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 54 yaşındaki sanatçı, Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kral isimli çocukları ile birlikte hayatını sürdürmekteydi. Eşi İlker Sünnili ile 2014 yılında evlendi. Tanyeli, çocukluğunu Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmiştir. Erken yaşlarda dans tutkusunu keşfeden başarılı sanatçı, 1980’li yıllarda oryantal dansıyla büyük bir çıkış yakalayarak kariyerinde dikkat çekmeyi başardı.

SANAT KARİYERİ VE MİRAS

Dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tanyeli, televizyonda ve sahne gösterilerinde Türkiye’yi temsil etti. Yıllar içinde dans eğitmenliği yaparak yeni nesil dansçılara ilham verdi. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak geniş kitlelere tanıtma çabasındaydı ve bu alanda birçok farklı projeye imza attı. Sağlık problemleri arasında 2020 yıllarında mide kanseri teşhisi almış ve bu süreçteki güçlü duruşu ile sevenlerine ilham kaynağı olmuştur.

54 yaşındaki Tanyeli, 2,5 senedir pankreas kanseri ile sürdürdüğü tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetmiştir.