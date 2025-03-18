Ünlü Oryantal Tanyeli Hayatını Kaybetti

KANSER İLE MÜCADELE VE HUZURA VEDA

Uzun süredir pankreas kanseri ile olan mücadelesini kaybeden ünlü oryantal sanatçı Tanyeli’nin ölümü, sanat camiasını derin bir üzüntüye sevk etti. Tanyeli’nin vasiyeti gereği, kendisi gibi kanserle savaşan annesi Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği öğrenildi.

CENAZE DETAYLARI VE AİLE AÇIKLAMALARI

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, cenaze süreci hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli, 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir.”

Tanyeli’nin oğlu Taylan, annesinin vefatının ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Annesinin hastanede tedavi görürken çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Taylan, gönderisine beyaz güvercin emojisi ekledi.

Ünlü oryantal sanatçı, 27 Şubat’ta sosyal medya üzerinden son mesajını yayınladı. “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde bir yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız,” şeklinde ifade etti.

KARİYERİ VE DANS AŞKINA YOLCULUĞU

Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Asıl adı Öznur Kral olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren dansa olan ilgisi ile dikkat çekti. 1980’li yıllarda yaptığı büyük çıkışla dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü stili ile tanınmaya başlandı. Kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi edinen Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etti. Hizmet verdiği sanat hayatı boyunca birçok projede yer alan Tanyeli, oryantal dans eğitmenliği alanında da önemli katkılar sağladı. Dansı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olabilmek için çeşitli çalışmalar yürüttü.