Ünlü Oryantal Tanyeli’nin Mücadelesi ve Vefatı

ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ’NDEN ACILARLA DOLU BİR MÜCADELE

Ünlü oryantal Tanyeli’nin pankreas kanseriyle mücadelesi ve hayatını kaybetmesi, Magazin Bahane programında ele alındı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker’in sunuculuğunda yayımlanan programda, Tanyeli’nin hastalık sürecinde karşılaştığı zorluklar ve sanat dünyasının ona sunduğu destek üzerine yorumlar yapıldı. Solaker, sanat camiasının Tanyeli’yi yalnız bırakmadığını ifade etti. Kalaycıoğlu ise ünlü sanatçının mücadelesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

HASTALIKLA MÜCADELEDE YÜKSEK MORAL

Pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından uzun bir süre hastalığıyla savaş veren Tanyeli, tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya gayret etti. Gökay Kalaycıoğlu, dansçının hastalığın dördüncü evresinde olmasına rağmen bunu ailesini üzmemek için ikinci evre olarak duyurduğunu aktardı. Kalaycıoğlu, Tanyeli’nin hastalığa karşı gösterdiği büyük direnci vurgulayarak, “Pes etmedi, herkes yanındaydı” şeklinde konuştu.

SANAT CAMİASI TARAFINDAN GÜÇ VERİLİYOR

Tanyeli’nin tedavi sürecinde sanat camiası ona önemli bir destek sağladı. Hakan Solaker, çok sayıda ünlü ismin bu süreçte Tanyeli için yardım kampanyaları düzenlediğini ve onun moralini yukarıda tutmak adına yanında olduklarını belirtti. Solaker, “Tanyeli’nin talep etmediği ama sanat camiasının gönüllü olarak yaptığı destek organizasyonları, ona güç verdi. En az 4-5 özel gece düzenlendi” dedi.

SANAT DÜNYASINI YAS BOĞAN VEFAT

Tanyeli için son olarak 20-25 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir etkinlik gerçekleştirildi. Çok sayıda ünlü ismin sahne aldığı bu gece, ünlü dansçının son destek gecesi oldu. Ancak hastalığın ilerlemesiyle çoklu organ yetmezliği yaşayan Tanyeli, doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Bu kayıp sanat dünyasını derinden etkilerken, cenazeye de birçok ünlü isim katıldı.