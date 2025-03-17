Ünlü Oryantal Tanyeli Yaşamını Yitirdi

ÜNLÜ ORYANTALDEN TANYELİ’NİN HASTALIKLA MÜCADELESİ

Uzun bir süre boyunca pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oryantal dansçı Tanyeli’den üzücü bir haber geldi. 2,5 senedir bu hastalıkla mücadele eden 54 yaşındaki sanatçının durumu dün akşam ağırlaştı ve entübe edildi. Ardından hastanede hayatını kaybetti. Tanyeli’nin ölüm sebeplerinin detayları gündemde merak konusu oldu.

HAYATINA KISACA BİR GÖZ ATALIM

15 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de doğan Tanyeli, gerçek adıyla Öznur Kral, çocukluk dönemini Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirdi. Kariyerine erken yaşlarda adım atan Tanyeli, oryantal sanatında Türkiye ve dünyada tanınan bir isim haline geldi. 1980’li yıllarda oryantal dansıyla dikkatleri üzerine çekerek, sanat dünyasında önemli bir yer edindi. Dans yeteneği ve sahne enerjisi sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Tanyeli, sadece performanslarıyla değil, aynı zamanda dans eğitmenliğiyle de adından söz ettirdi. Yenilikçi projelerle oryantal dansı daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyerek bu alanda önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil ederek, genç dansçılara ilham kaynağı oldu. Sağlık sorunlarıyla da mücadelesi dikkat çekti; 2020’li yıllarında mide kanseri teşhisi konmasıyla birlikte topluma güçlü bir duruş sergileyerek birçok insana umut oldu.