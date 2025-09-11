Ünlü Oyuncu Annesini Kaybetti, Zor Günler

ACILI KAYIP

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yakın zamanda annesi Meltem Vural’ı kanser sebebiyle kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Canımız annemiz Meltem Vural’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. 30 Ağustos’ta annesini yitiren Şahinkaya, bu kaybın ardından zorlu günler geçiriyor.

DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Sosyal medyada sıkça annesine duyduğu özlemi ifade eden ünlü isim, son gönderisiyle takipçilerini oldukça endişelendirdi. Gece yarısı annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu ekledi. Ancak, Şahinkaya bu paylaşımını kısa zaman içinde sildi.

SAĞLIK SORUNLARI

Paylaşımından sonra saatlerce kendisine ulaşılamıyor olması, bazı iddiaları da beraberinde getirdi. Şahinkaya’nın, aldığı ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği öne sürüldü. Bu gelişmeler, ünlü oyuncunun hayranları arasında büyük bir kaygı yarattı. Nilperi Şahinkaya’nın yaşadığı acı kaybın ardından zor süreçten geçtiği ve sosyal medya paylaşımlarıyla bunu sık sık dile getirdiği biliniyor.