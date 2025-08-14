Ünlü Oyuncu Ayçın Tuyun Yeni Hayata Başladı

AYÇIN TUYUN YENİ HAYATINA BAŞLADI

Bir süre önce kansere yakalanan ünlü oyuncu Ayçın Tuyun, tedavi sürecinin ardından yeni bir yaşama adım atıyor. Bodrum’da gerçekleşen bir sergiye katılan Tuyun, yeni projelerle ilgili hazırlık yaptığını belirtiyor. Bodrum’da, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden 10 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘The Farkındalılık’ adlı sergi açıldı. Bu sergide, ‘Beyaz Gelincik’, ‘Dedemin Dolabı’, ‘Ömre Bedel’ ve ‘Alem-i Cin’ gibi tanınan yapımlarda rol almış olan Ayçın Tuyun da misafir sanatçı olarak yer aldı.

SANATÇILARIN DEĞERİNE VURGU

Sergide, ressam Kani Kaya tarafından telif hakkına dikkat çekmek amacıyla çizilen portresi ile yer alan Ayçın Tuyun, duygu ve düşüncelerini şöyle paylaştı; “Bodrum’da olmaktan dolayı çok mutluyum. En son pandemi öncesi Bodrum’a gelmiştim, çok özlemişim. Böyle bir farkındalık sergisinde yer almaktan dolayı mutluyum. Tablomu sevgili sanatçımız Kani Kaya yaptı. Yaklaşık 2 yıl önce yapılan tablo, telif hakkına dikkat çekmek amacı ile hazırlandı. Farkındalığımız, sanatçının sanatçıya değer verip teliflerini koruması üzerineydi. Dünyada ilk kez bir sanatçının resmi yapıldıktan sonra telifi veriliyor. Biz de bu konuya değinmek istedik. Umarım doğru mesajları verebilmişizdir. En azından yapımcı adayları için anlamlı bir farkındalık oluşturur diye düşünüyorum.”

TEDAVİ SÜRECİ HIZLI GEÇTİ

Ayçın Tuyun, geçirdiği kanser süreci hakkında da bilgi verdi. “Tedavi sürecim çok güzel geçti, hızlı geçti,” diyen oyuncu, zorlu zamanlar yaşadığını ancak sabır ve inanç ile bu süreci atlattığını dile getirdi. Şimdi hayatının güzel geçtiğinden bahseden Tuyun, aynı zamanda bir spor hocası ve yoga eğitmeni olduğunu belirterek, “Yogayla geçiyor, kendimi dinliyorum. Projeler, yeni senaryolar okuyorum. İnşallah kendimi çok yormayacak şekilde güzel projelerde beni göreceksiniz,” sözlerini kaydetti.

Ayçın Tuyun, yeni projeleriyle ilgili sorulara da yanıt verdi. “Sürpriz, söylemem ama en son bir program yaptım. Program da olabilir, dizi de olabilir. Bakacağız, sürpriz,” diyerek gelecekteki projeleri hakkında ipucu vermekten kaçındı.